İstanbul'da maske ve sosyal mesafesiz hafta sonu! Moda ve Caddebostan...
İSTANBUL başta olmak üzere birçok ilde maskesiz olarak sokağa çıkmak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek yasak!Dün akşam Caddebostan ve Moda Sahili'nde bu yasağa uyan pek yoktu... Ne maske takan vardı ne de sosyal mesafeye uyan!
İSTANBUL başta olmak üzere birçok ilde maskesiz olarak sokağa çıkmak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek yasak! Yasağı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesiliyor... Ancak dün akşam Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Büyük çoğunluk da maskesizdi ve sosyal mesafeye uyan olmadı...
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İstanbul'da Hafta sonunun gelmesi ve havaların da sıcak olması ile birlikte vatandaşlar Caddebostan ve Moda Sahili'ne akın etti.
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Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.
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Vatandaşların genel olarak maske takmadıkları, maske takanların ise büyük bir çoğunluğunun maskeyi çene altına indirdiği görüldü.
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