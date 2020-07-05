İstanbul'da maske ve sosyal mesafesiz hafta sonu! Moda ve Caddebostan...

İSTANBUL başta olmak üzere birçok ilde maskesiz olarak sokağa çıkmak ve sosyal mesafeyi ihlal etmek yasak! Yasağı ihlal edenlere 900 lira para cezası kesiliyor... Ancak dün akşam Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Büyük çoğunluk da maskesizdi ve sosyal mesafeye uyan olmadı...