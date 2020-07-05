Sakarya'daki patlama! Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi 114 kişi de yaralanmıştı. Fabrikada çalışan 3 kişiye ise hâlâ ulaşılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 114 kişi yaralandı. Ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise dün de devam etti. Yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların büyük kısmı taburcu edildi. Fabrikanın daha önce de 5 kere patladığı ortaya çıktı.

Ankara'dan ekip gönderildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 16’ya kadar düştüğünü açıkladı. İnceleme yapmak için Ankara’dan gönderilen Afet Kriminal İnceleme ekipleri ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı. Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları, kaza, kusur ya da ihmal olup olmadığını inceleyecekleri öğrenildi. Jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcı Lütfi Dursun koordinesinde toplam 10 savcı ile itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan uzman ekiple heyet oluşturdu. Başsavcısı Dursun’un talimatı ile patlamayla ilgili fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. İdari soruşturma da başlatıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, idari soruşturma kapsamında, bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi.

Önceliğimiz kayıpları bulmak

Havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Yaşar Coşkun, “Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük” dedi. Patlamada, Yaşar Coşkun’un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı’nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.