Özgür Özel: CHP kurultayında Bahçeli'ye iyi seyirler diliyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin 26-27 Temmuz'da yapılacak 37'nci Olağan Büyük Kurultayı'ile ilgili "Atatürk'ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir" sözlerine yanıt verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın "iş cinayeti" olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fabrika sahibiyle görüştüğünü açıkladığını aktaran Özel, taziye telefonunun Sakarya Valisi, Hendek Kaymakamı, vefat edenlerin aileleri ile varsa sendikaya açılması gerektiğini söyledi. Özel, "Bu iş cinayetiyle ilgili, iş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir. Durum neyse bunu savcılar değerlendirecektir. Daha cenazeler yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden, devletin en tepesinden iş yeri sahibine açılan ve daha sonra da basınla paylaşılan telefon, daha başlamadan soruşturmaya istikamet verme yönündedir. Biz bunları Soma'da çok gördük." sözlerini sarf etti.

Cenazeler toprağa verilmeden MÜSİAD tarafından iş yeri sahibine "moral yemeği" verildiğini dile getiren Özel, "Bu fevkalade yanlış, ayıplı bir iştir. MÜSİAD gibi bir örgütlenmenin Genel Başkanı'nın da gidip orada bulunmasının gayesi görünmektedir." diye konuştu.

"Sarayın dehlizlerinde demlenmiş ifadeler"

Özgür Özel, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine, "Bütün ifadeler, iftiralar, hakaretler, yıllardır sarayın dehlizlerinde demlenmiş ifadelerdir. Ben de kendisinden 15 dakika sonra haberdar oldum bu ifadelerden." sözlerini sarf etti.

MHP lideri Bahçeli'nin "Davul-tokmak metaforundan hareketle sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog üzerinde kuşku uyandırmayı hedefleyen bu gafilin önce boynuna geçirilmiş zillet ve esaret zincirinden kurtulmayı denemesi acil bir ihtiyaçtır." dediğini aktaran Özel, Erdoğan ile Bahçeli arasında geçmişte "ağza alınmayacak" laflar edildiğini söyledi. Özel, "Dünkü diyaloğa bakınca bugün vardığınız yere insan bir şey söyleyemiyor zaten. Yarın ne yapacağınız belli değil ki." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 ay önce düzenlediği bir basın toplantısında, "Devlet Bahçeli iktidara selektör yapıyor." dediğinde kendisine sert tepkiler verildiğini dile getirerek, "MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin iktidara yakınlığı 15 Temmuz'da başlamadı. Bu tamamen yaşadığı savrulmaya bahane uydurmaktır." diye konuştu.

CHP'li Özel, Bahçeli'nin barolara yönelik eleştirilerini de anımsatarak, "Seçmene baro ziyaretinin izahı var ama baron ziyaretinin yok." dedi.

"Bahçeli'ye iyi seyirler"

CHP'li Özel, başka bir gazetecinin, Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayını işaret ederek, "CHP'nin kaynağına ve tarihsel hüviyetine dönerek bugünkü teslimiyetçi yönetiminden kurtulması, Atatürk’ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir." sözlerini anımsatması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'ye iyi seyirler. Pandemi koşullarından dolayı davet edemiyoruz. Ama sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Türkiye için altın fırsat CHP'nin, Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Türkiye için altın fırsatı hayata geçirecek olan kadroların ortaya çıkacağı CHP Kurultayında sayın Bahçeli'ye zevkli seyirler diliyoruz. Biz çok keyif alacağız, kendisinin de keyif alacağını açıklamasından öğrendik."



Bahçeli'nin "Hiç kimse Fransa'yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir." sözlerinin anımsatılması üzerine Özel, "Bizim ne sarı yeleklilerden ne de başkasından beklentimiz yok. CHP olarak biz bunları ilk seçimde alaşağı ediyoruz zaten. 'Sarı yelekliler', 'Denerlerse pişman olurlar'. Bu, Anayasada yazan bir hakkın kullanılmasına karşı bir başka şiddet tehdididir." diye konuştu.