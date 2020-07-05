BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  GÜNCEL

Bataklık Operasyonu'nda karar çıktı! Nejat Daş ile Çetin Gören dahil 34 tutuklama

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü tutuklandı. Tutuklananlar aasında uyuşturucu baronları Nejat Daş ve ÇEtin Gören de var...

Abone ol

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen 67 şüpheliden 54'ü, tutuklanmaları diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Şüphelileri sorgulayan Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Eren Şen, aralarında suç örgütünün liderleri olan Nejat Daş ile Çetin Gören'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Soruşturma kapsamındaki diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverilmeleri kararlaştırıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda, şüphelilere, "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uyuşturucu baronu 'Bataklık'tan çıktı! Kimdir bu Nejat Daş? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu, sadece 20 dakika ayırdı: CHP'li başkanlar isyan etti
TBMM Başkanlığından gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe - Göztepe Süper Lig maçı özet ve golleri
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (4 Temmuz 2020)
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi belli oldu
Bingöl'de korkutan deprem! İşte şiddeti
İstanbul Boğazı'nda tekne yangını
Formasyon ne demek kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?
Yorumlar