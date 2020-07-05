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Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Pınardüzü Kararağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B.(25) idaresindeki 81 AAY 807 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla, karşı yönden gelen S.O.(36) yönetimindeki 54 UC 113 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan R.O.(30), İ.K.(59), E.K.(52)Y.K((21), B.A.Y.(24) ve F.T.(22) isimli şahıslar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar Kandıra Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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