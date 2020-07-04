İmamoğlu, sadece 20 dakika ayırdı: CHP'li başkanlar isyan etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ilçe başkanları ile yaptığı toplantıya İmamoğlu'nu da davet etti. İmamoğlu başkanlara "Size 20 dakika ayırdım" deyince toplantıda tartışma çıktı.

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CHP Kurultayı yaklaşırken, parti içi toplantılar da hız kazandı. Bu toplantılardan birini de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçekleştirdi.

39 ilçe başkanı ile durum değerlendirmesi yapan Kaftancıoğlu, toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağını da söyledi.

Örgütteki gençlerin çoğu işsiz sitemi

İNTERNETHABER'in öğrendiği bilgiye göre, İmamoğlu da toplantıya katıldı. İmamoğlu, ilçe başkanları ile selamlaştıktan sonra, ilçe başkanları sitemlerini dile getirdi. Başkanlar, "Örgütteki gençlerin çoğu işsiz. İBB, bu gençlere hiç kucak açmıyor" dedi.

Şikayetlerin artması üzerine, İmamoğlu "Ben de ilçe başkanlığı yaptım. Bunları Benimle değil Canan hanımla konuşun. Ben buraya kurultayla ilgili konuşmaya geldim. Size de 20 dakika ayırmıştım" dedi.

İmamoğlu bu sözlerden sonra Kaftancıoğlu'na dönerek "Canan hanım yanımda kaç kişinin işe alındığına ilişkin bilgi yok. Şu ana kadar kaç kişi alınmış?" diye sordu.

Kaftancıoğlu da bunun üzerine "1283 kişi başkanım" cevabını verdi. İlçe başkanları ise bu rakama itiraz ederek "Bizden hiç kimse alınmadı. Kim bu 1283 kişi?" Tepkisini gösterdi.

Tartışmanın uzaması üzerine, İmamoğlu "Biz kurultayı konuşalım. Genel başkan ne istiyorsa onu yapacağız" dedi ve ardından da toplantıdan ayrıldı.