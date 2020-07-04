Fenerbahçe - Göztepe Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi Ferdi'nin attığı iki golle 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'de 30. hafta maçında Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile iddiası kalmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 45+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin golü 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Ferdi bir ilke imza attı

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Süper Lig'de 4. golünü attı. 20 yaşındaki sarı-lacivertli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı. Ferdi Kadıoğlu, ayrıca Salih Uçan'ın (19 yaş 91 gün vs Orduspor) ardından Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 271 gün).

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 49'a yükseltti. Göztepe 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- (63) Başakşehir

2- (58) Trabzonspor (-1 Maç)

3- (53) Sivasspor (-1 Maç)

4- (52) Galatasaray (-1 Maç)

5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)

6- (49) Fenerbahçe

7- (48) Alanyaspor

FENERBAHÇE 2-1 GÖZTEPE

90'Maçın sonuna 5 dakika eklendi.



86'Göztepe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada Wilzcek'in yakın medafeden kafa vuruşunu kaleci Altay müthiş bir refleks ile kornere çeldi.



Pozisyon82'Yalçın'ın harika pasında Berkan Emir soldan son çizgiye indi ve ortaladı ancak Falette topu karşılamayı başardı. Seken topu kazanan



Göztepe'de bu kez Murat Paluli sağ kanattan sert bir orta yaptı fakat Altay topu uzaklaştırdı.



80'Miha Zajc'ın ceza sahası dışında şutu farklı şekilde yandan auta çıktı.

66'GOL! Soner attı fark 1'e indiGol - Soner Aydogdu

63'Göztepe gole yaklaştı! Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Wilzcek şutunu çekmek üzereyken son anda araya Serdar Aziz girdi.



61'Dirar'ın oyundan çıkmasının ardından Ozan Tufan sağ bek

pozisyonunda görev yapacak.



Oyuncu Değişikliği60'Bir diğer değişiklikte de Dirar yerini Zajc'a bıraktı.

46'Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı



Devre ArasıHakem ilk yarının son düdğünü çaldı.



Ev Sahibi Golü45'GOL! 45+2 Şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılan Ferdi'nin harika vuruşunda kaleci Beto çaresiz kaldı.Gol - Ferdi Kadioglu



45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.



40'Napoleoni'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

Pozisyon38'Göztepe'nin sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Berkan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

25'GOL! Ferdi attı Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Gol - Ferdi Kadioglu

Oyuncu Değişikliği23'Göztepe'de sakatlanan Serdar Gürler oyuna devam edemiyor. Serdar'ın yerine Napoleoni oyunda.Serdar Gürler - Stefano Napoleoni

20'Takımlar su molası sebebiyle saha kenarına geldi

18'Deniz'in sağ taraftan kale sahasına yaptığı ortada savunma Muriqi'e vuruş izni vermedi. Seken topu ise kaleci Beto uzaklaştırdı.

13'Fenerbahçe maça etkili başlayan taraf! Rakip yarı alanda sürekli boşluk arıyorlar

9'Beto'dan inanılmaz kurtarış! Deniz Türüç'ün penaltı noktası üstüne pasında Muriqi'nin sert şutunu kaleci Beto kornere çeldi.

6'Sağ kanattan gelen ortada Vedat Muriqi'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

4'Göztepe gole çok yaklaştı! Wilczek ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu kaleci Altay müthiş bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

3'YİNE BETO! Serdar Aziz oldukça uzak bir mesafeden çok sert bir şut yolladı. Yerden seken top köşeye giderken kaleci Beto topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

2'Fenerbahçe henüz ilk dakika içerisinde gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Muriqi'in pasında Deniz Türüç yerden etkili vurdu ancak kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.

Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı