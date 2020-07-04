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Avrupa'da salgının merkezinde korkutan bilanço

Avrupa'da salgının merkezi haline gelen İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 198'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 624 artarken, toplam 284 bin 900 oldu.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 198'e çıktı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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