BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında 2 gol atan Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez rakip havaları 2 kez havalandırdı.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi Ülker Stadı'nda konuk etti. Maçın ilk yarısına damga vuran isim genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Sarı-lacivertli ekibi 25. dakikada 1-0 öne geçiren Ferdi, ilk yarının son anlarda kaydettiği nefis golle, farkı 2'ye çıkardı. Rakip ağlara 2 kez havalandıran genç futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de bir maçta 2 gol atan üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (4 Temmuz 2020)
Fenerbahçe - Göztepe Süper Lig maçı (CANLI İZLE)
Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı (CANLI İZLE)
TBMM Başkanlığından gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu
Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ekstra bonus istedi
Düzce’de kiraladığı otomobilinin içinde ceset buldu
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da bilanço ağırlaşıyor! 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile puanları paylaştı
Alanyaspor Ankaragücü'nü gole boğdu
Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı
Müsiad'dan patlayan havai fişek fabrikasının sahibine ziyaret! Moral yemeğine gittiler
Kaymakam maaşları zamlı kaç para oldu 2020 yeni maaş
Yorumlar