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Dezenfektan üreten meslek lisesinde patlama! İki öğretmen yaralandı

MERSİN'in Toroslar İlçesi'ndeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'nin dezenfektan üretim atölyesindeki patlamada iki öğretmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay saat 13.00 sıralarında Alsancak Mahallesi'ndeki Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde meydana geldi.

2 öğretmen yaralandı

Okulda, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce kurulan dezenfektan üretim atölyesinde bir anda patlama meydana geldi. Bu sırada atölyede çalışan Kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralandı.

Kendi imkanlarıyla dışarı çıktılar

Çevrede korku ve paniğe yol açan patlamayla birlikte çıkan yangın kısa sürede atölyeyi sardı. Yaralanan iki öğretmen kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine Çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine ulaştı.

Yaralanan iki öğretmen ambulansla kaldırıldıkları Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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