BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Jean-Clair Todibo ve Moussa Wague'nin peşinde

Fenerbahçe, Barcelona'dan genç stoper Jean-Clair Todibo ve yine gelecek vaadeden sağ bek Moussa Wague transferlerini istiyor.

Abone ol

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe girişimlere başladı
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Todibo ve 21 yaşındaki sağ beki Moussa Wague için girişimlere başladı. 

Kiralık formülü
Katalan kulübüyle görüşmelerine devam eden sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcunun kiralık olarak transfer edilmesi için yoğun çaba harcıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'yu kızdıran görüntüler: Kabul edilebilir değil
CHP'li İlhan Kesici'nin Fahrettin Koca açıklaması tepki çekti
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
RTÜK'ten Halk TV ve Tele 1'e ceza açıklaması programda skandal sözler
Prof. Naci Görür'den büyük deprem uyarısı! İstanbul’da 7,2'lik deprem bekleniyor
Hulusi Akar: Fransa Türkiye'den özür dilemeli
ÖNCEKİ HABERLER
Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
İran'dan ilginç koronavirüs önlemi! Maskesi olmayan işe gelmemiş sayılacak
Fitch'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin risk uyarısı
Koronavirüs tedavisinde umut verici tek ilaç! DSÖ,açıkladı
Galatasaray'da Youcef Belaili sesleri
2020 temmuz zamlı yeni hemşire maaşları en düşük kaç para oldu?
Yorumlar