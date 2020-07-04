Fenerbahçe Jean-Clair Todibo ve Moussa Wague'nin peşinde

Fenerbahçe, Barcelona'dan genç stoper Jean-Clair Todibo ve yine gelecek vaadeden sağ bek Moussa Wague transferlerini istiyor.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanyol medyasından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe girişimlere başladı

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona'nın 20 yaşındaki stoperi Todibo ve 21 yaşındaki sağ beki Moussa Wague için girişimlere başladı.

Kiralık formülü

Katalan kulübüyle görüşmelerine devam eden sarı-lacivertli yönetim, iki futbolcunun kiralık olarak transfer edilmesi için yoğun çaba harcıyor.