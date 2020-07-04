Fitch'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin risk uyarısı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, "Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime Türkiye'nin riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Fitch, Türkiye'ye ilişkin raporunda Merkez Bankası rezervlerinde Şubat sonundan itibaren kaydedilen düşüşün dış finansman risklerini artırdığını belirtti.

Raporda dikkat çeken tespitler

Raporda, Merkez Bankası’nın altın dahil rezervlerinin 2019 sonundaki 106 milyar dolarlık seviyeden 26 Haziran itibarıyla 90 milyar dolara düştüğüne dikkat çekildi. Raporda, Swap hariç rezervin 87 milyar dolardan 33 milyar dolara düştüğü de belirtildi ve rezervlerdeki erimenin ekonominin kırılganlığını artırdığı yorumu yapıldı.

Fitch, rezervlerde Swap’la alınan borçların payının artmasının, bankalardan yüklü para çekilmesinin gündeme gelebileceği bir konjonktürde büyük risk yaratacağını da savundu. Raporda, düşük rezervler nedeniyle Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahale imkanının kalmadığı da vurgulandı.

"Dış borçların çevrilmesinde sorun yok"

Bununla birlikte Fitch uzmanları, bankaların ve reel sektörün dış finansmanında bir sorun olmadığına da dikkat çektiler ve bankaların dış borçlarının yüzde73’ünü, şirketlerin ise yüzde 84’ünü çevirdiğini belirttiler.