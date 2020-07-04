Barcelona ile yollarını ayıran Arda Turan, Galatasaray’a geri dönüyor, anlaşma sağlandı. Kısa sürede Florya'da çalışmalara başlayacak.

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Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Arda Turan, hayaline kavuşuyor. Yuvası olan Galatasaray'da futbolu bırakmak isteyen Arda eğer bir aksilik olmazsa Ağustos ayı ortasında Sarı-Kırmızılı takıma imzayı atacak.

Fatih Terim'le görüşen Arda Turan, kısa bir süre sonra Florya'da antrenmanlara başlayacak ve kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atacak. Arda, makul bir rakam karşılığında Galatasaray'da forma giyecek.

Terim'in yardımcısı olacak

Arda Turan, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine Fatih Terim'in yardımcısı olarak devam edecek. Yeni sezonda Selçuk İnan ve Hakan Balta ve Fatih Terim'in yardımcıları olacak.