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Van'daki göçmen faciasına 4 tutuklama

VAN Gölü'ndeki göçmen teknesi faciasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı. 3 kişi gözaltında, 6 kişi serbest bırakıldı.

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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle Deniz Kuvvetlerinden bir ekip daha Yatay Sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil olacak.

Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda şuana kadar; 4 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle ve 6 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

16 kişinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüyor.

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