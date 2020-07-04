HES açılışının tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santralin (HES) açılışı 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santralin (HES) açılışı 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 52 baraj ve HES’in işletmeye alınma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle canlı bağlanacak.

52 barajın toplam kurulu gücü bin 439 megavat olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 megavata yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü ise 29 bin 15 megavat oldu.