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Emre Belözoğlu: 3.lük hayal değil

Samandıra’da toplantı yapan Emre Belözoğlu, “Avrupa şansımız devam ediyor. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle imkansız değil” sözleriyle arkadaşlarını motive ediyor.

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Fenerbahçe'de futbolcular Göztepe karşılaşması öncesinde Samandıra'da kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Kasımpaşa mağlubiyeti ve kupada Trabzonspor'a elenişe rağmen alınan 2 lig galibiyetinin kendilerini halen yarışta tuttuğunu ifade eden sarı-lacivertli futbolcular, ligde Avrupa Ligi bileti için çok ciddi şanslarının bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı.

''5 haftanın neler getireceği belli olmaz" 
Kaptan Emre, fikstürlerinin üst sıralara çıkmak için uygun olduğunu hatırlatırken, "Sıralamada üstümüzde bulunan Sivasspor ve Beşiktaş ile oynayacağız. Bu hafta Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor. Maç maç gitmeliyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp maksimum puan toplayalım. Önümüzdeki 5 haftanın neler getireceği belli olmaz" diye konuştu.

''Kazanarak devam etmeliyiz''
39 yaşındaki orta saha, şu anki sıralamada Avrupa şanslarının bulunmadığını belirterek "Ancak hiç beklenmedik sonuçlar alınabiliyor. Her takım dalgalı dönemler yaşayabiliyor. Kazanarak yolumuza devam edersek bir anda üst sıralara tırmanabiliriz. Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle hayal değil" sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.

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