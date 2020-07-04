BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
HABER /  YEREL

Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi.

Abone ol

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor.

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti.

4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belirlendi.

İki kişinin kimliği belli oldu
Hayatını kaybeden iki kişinin isimlerinin Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
DSÖ, Çin'in ilk vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı
F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Temmuz Cuma)
MEB duyurdu: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Bahçeşehir Tem'de tır devrildi yol trafiğe kapandı
Sakarya'daki patlamada ölü ve yaralı sayısı arttı! Son durum açıklandı
Halil Altıntop'un yeni adresi Bayern Münih
Giresun'da Eğribel tüneli kazı çalışmaları bitti
Öğretmen maaşları 2020 yeni temmuz zammıyla kaç para oldu?
Yorumlar