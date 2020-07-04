Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi.

Abone ol

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor.

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti.

4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belirlendi.

İki kişinin kimliği belli oldu

Hayatını kaybeden iki kişinin isimlerinin Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar olduğu öğrenildi.