Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü, 97 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 97 kişinin de yaralandığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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SAKARYA'nın Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi; yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasında duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye çevre illerden de olmak üzere çok sayıda UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 97 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıkların, kurumların, valiliğin, büyükşehir belediyesinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz. Bu vesileyle Sakarya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız" açıklamasında bulundu.

"Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. Çalışan sayısı toplam güvenlikle birlikte 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit ve sülfürdioksit gibi gazların bulunduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev kapı ve pencerelerinin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

"7 kişilik bir kaybımız var"

Hem soğutma hem de enkazdaki diğer çalışmaların devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onun üzerine söyleyebilecek bir değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda sayın Başsavcımızın da kontrolünde ve denetiminde, elbetteki patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiğine yönelik çalışmalar da bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

"Şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. 7 kişilik bir kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünü de arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz."

Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarla yanlarındayız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da inceleme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Allah bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin, bir daha yaşatmasın" diye konuştu.