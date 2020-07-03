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Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama

Gündeme oturan Sakarya''daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama olduğu ortaya çıktı.

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Sakarya'daki havai fişek fabrıkasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.

Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 2009 yılında meydana gelen patlamada1 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralanmıştı.

Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı.

Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanısıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.

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