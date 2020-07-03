Gündeme oturan Sakarya''daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama olduğu ortaya çıktı.Abone ol
Sakarya'daki havai fişek fabrıkasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı.
Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 2009 yılında meydana gelen patlamada1 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralanmıştı.
Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı.
Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanısıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.
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