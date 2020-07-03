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FETÖ'den içeri giren eski Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında karar! Tahliye edildi

CHP'li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki FETÖ suçlamaları nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz'un yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

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Son dakika haberine göre; İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

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