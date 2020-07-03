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Kendini zorla fuhuş yaptıran adamı başından vurdu! Hapisten izinli çıkmış

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A.’yı başından silahla vurarak yaralayan Canan A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Canan A. emniyetteki ifadesinde, ağır yaraladığı adamı fuhşa zorladığı için vurduğunu öne sürdü.

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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde, Çorum İskilip Açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Ali İhsan A., Canan A. tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

Olay yerinde çalışmalarını gerçekleştiren polis ekipleri Ali İhsan A.’yı vuran kişinin, eski eşinin yeğeni Canan A. olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli kadın yakalanarak emniyete götürüldü.

Fuhşa zorladığı için vurduğunu söyledi

Olayın şüphelisi Canan A. (33) Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda, Ali İhsan A.’yı kendisini fuhuşa zorladığı için vurduğunu ileri sürdü. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda ağır yaralanarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Ali İhsan A.’nın hayati tehlikesi ise devam ediyor.

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