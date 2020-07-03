Bursa'da Rus kadının hayvancılık merakı dört dil biliyor iki üniversite bitirdi
BURSA'da çocukluk hayali olan hayvancılığa başlayan Rus kadın, iki üniversite okudu ayrıca dört dil biliyor.
Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi'ne yerleşen çifte vatandaş Zamira Ağalıgil, çocukluk hayali olan çiftçilik mesleğini sürdürüyor. Her gün küçükbaş hayvanları ve tarlaları ile ilgilenen Zamira Ağalıgil, çocukluk hayatına olan özleminin kendisini Bursa'ya getirdiğini söyledi.
Uzun yıllar turizm sektörü ile uğraştıktan sonra çiftçilik mesleğine adım atan Ağalıgil şöyle konuştu:
"Daha önce uzun yıllar turizmle uğraştım. 2 üniversite bitirdim, 4 dil biliyorum ve bunun vermiş olduğu avantajlarla turizm işi yaptım. Bir süre sonra sıkıldım ve çocukluk hayalim olan çiftçiliğe başladım. Araştırmalarım sonucunda Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Orhaniye Mahallesi'ne geldim. Burayı çocukluğumdaki köyüme benzeterek, kendi köyüme yakın buldum ve o yüzden burada çiftçilik yapmaya karar verdim.
"O hayata olan özlemim beni buraya getirdi"
Rusya’da, Türkiye’de bilinen adıyla Kafkaslar Bölgesinde yaşıyordum. Çocukluğumun geçtiği köy 4 bin nüfusluydu. Çocukluğumda da aynı bu şekilde bir hayatımız vardı ve o hayata olan özlemim beni buraya getirdi. Bundan sonraki hedefim de küçükbaş hayvancılığını ileriye taşımak ve benim gibi hayalleri olan kişilere umut kapısı olmak, hatta onlara iş imkanı sağlamak”
Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Ağalıgil, "İşlerimin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yardım bekliyorum. Burada işlerimi büyütüp iş vermek istiyorum" dedi.