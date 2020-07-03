Tekirdağ'da yaşlı adamın yaralandığı kaza 'Geliyorum' dedi

TEKİRDAĞ'da geri geri gelen İsmail Ö. yönetimindeki otomobil, 58 yaşındaki talihsiz adama çarparak yaralanmasına sebep oldu.Abone ol
Kaza, Malkara ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Camii Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Zülfikarağa Caddesi istikametine geri hareket eden İsmail Ö. yönetimindeki otomobil, yoldan geçen Sebahattin K. (58) isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaya, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da Rus kadının hayvancılık merakı dört dil biliyor iki üniversite bitirdi