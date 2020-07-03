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Kocaeli'de bir sokak karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ Erdoğan sokakta, Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların kişilerle temas halinde olduğu belirlendi. Durum üzerine alınan kararla sokakta karantina süreci başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak’ta temaslı koronavirüslü vakalar tespit edildi.

Durum üzerine, Körfez İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sokak karantinaya alındı. Alınan kararın ardından sokağın giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Sokağın girişine “Bu sokak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği karantinaya alınmıştır” yazısı asıldı.

Sokak giriş ve çıkışında nöbet tutan polis ekipleri, vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını önlüyor. Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının ise Körfez Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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