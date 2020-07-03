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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu kimdir ne iş yapıyor?

Ünlü manken Özge Ulusoy uzun süredir birlikte olduğu iş adamı sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı ve doğum gününü kutladı. Bu paylaşımın ardından Özge Ulusoy'un sevgilisi merak konuk oldu. Peki Faruk Çolakoğlu kimdir, yaşı kaç ne iş yapıyor?

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Sunuculuk ve mankenlik yapan Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun fotoğrafını paylaştı ve doğum gününü kutladı. 

Özge Ulusoy ilk fotoğrafını paylaştı: Son dönemde aşk hayatındaki talihsizliklerle gündeme gelen güzel manken Özge Ulusoy, bir süre önce iş insanı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy, dün Instagram hesabından ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü “İyi ki... Seni sonsuza kadar seveceğim” notuyla kutladı.

Faruk Çolakoğlu kimdir: Faruk Çolakoğlu, Türkiye’nin en önemli demir çelik, enerji ve bankacılık sektörlerinde adları bulunan Çolakoğlu Holding’in veliahtlarından birisidir. Fransa’da bir firmada çalışmaktadır. 

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