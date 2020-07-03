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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in MHP'den ihraç davasında sıcak gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP'den ihraç edilmesine karşı yaptığı başvuruya 'konu bakımından yetkisizlik' gerekçesiyle kabul edilemez kararı verdi.

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İYİ Parti lideri Akşener'in 2016 yılında MHP'den ihraç edilmesinin ardından AYM'ye yaptığı başvuru 30 Haziran'daki toplantıda 'konu bakımından yetkisizlik' gerekçesiyle reddedildi.

Kararın gerekçesi

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Akşener'in davasının reddedilmesinin nedeninin başvurunun 'seçme ve seçilme/siyasi haklardan' yapılmaması olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Akşener, 2016'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşısında aday olmuş, partiyi olağanüstü genel kurula götürmek istemişti. Ancak yaşanan yargı krizi sonucunda kongre gerçekleşememişti. MHP Disiplin Kurulu, bunun ardından 8 Eylül 2016'da Akşener’in parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İhracın ardından kararın iptali istemiyle Akşener’in açtığı davayı Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti. Bunun üzerine Akşener, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu kararla, Akşener’in MHP’den ihracıyla ilgili iç hukuk yolu tükenmiş oldu.

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