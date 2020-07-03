Meral Akşener'in MHP'den ihraç davasında sıcak gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP'den ihraç edilmesine karşı yaptığı başvuruya 'konu bakımından yetkisizlik' gerekçesiyle kabul edilemez kararı verdi.

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İYİ Parti lideri Akşener'in 2016 yılında MHP'den ihraç edilmesinin ardından AYM'ye yaptığı başvuru 30 Haziran'daki toplantıda 'konu bakımından yetkisizlik' gerekçesiyle reddedildi.

Kararın gerekçesi

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Akşener'in davasının reddedilmesinin nedeninin başvurunun 'seçme ve seçilme/siyasi haklardan' yapılmaması olduğu öğrenildi.