Burcu Sezginoğlu kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Yeşilçam'ın 'gazoz' sahneleri ile fenomen olan oyuncusu 69 yaşındaki Nuri Alço 11 yıldır birlikte olduğu ve kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi. Bu ani evlilik kararının ardından Nuri Alço kimdir, kaç yaşında ve eşi Burcu Sezginoğlu ne iş yapıyor soruları merak edildi.

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti. Nuri Alço ile genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. sta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.





Nuri Alço ile genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bugün saat 16.00'da Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.





Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmadı.



Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

Burcu Sezginoğlu kimdir: Burcu Sezginoğlu 36 yaşında. Kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu, ticaretle uğraşıyor.

Nuri Alço kimdir:

Yeşilçam'da canlandırıdğı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı. Gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi.

Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.

Daha önce bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiştir.