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Esnafa ucuz 1+0 ve 1+1 konut projesi

İhlas Haber Ajansı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana’da durumu iyi olmayan esnaf için TOKİ benzeri 1+0 ve 1+1 ucuz konut projeleri üretilip esnafı ev sahibi yapmayı istediklerini söyledi.

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AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ali İnan, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçilen Niyazi Göğer‘e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Göğer ile görüşmesinde, "Adana’daki esnafımız için küçük ama çok kullanışlı ucuz konut projeleri üretip sizlere sunalım. TOKİ benzeri yapılan ikamet konutlarını sahiplendirelim. Ayrıca esnafımıza yönelik e-ticaret uygulamalarını sadece Adana ismiyle vasıflandıralım. Bu sadece Adana esnafımıza ait e-ticaret uygulaması olsun. Ekonomimizin temel direği olan esnafımızı korumak ve onlara fayda sağlayacak üzerimize düşen her türlü görevleri yapmaya hazırız” dedi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer ise Adana esnafı olarak STK’larla iş birliğine hazır olduklarını söyleyerek, “Esnaflar olarak ülkemizdeki pandemiden etkilenerek iş yerlerini kapalı tutmak zorunda kalmaları, dolayısıyla işlerinin zayıflaması bizleri oldukça zorda bıraktı. Ancak hükümetimiz esnafımız için elinden gelen her türlü destek ve fedakarlığı sağlamaktadır. Halk Bankası aracılığıyla vermiş olduğu uygun krediler esnaflarımızı rahatlatmış ve piyasaya bir hareketlilik canlılık getirmiştir. Bu anlamda bizlerde Adana’daki tüm STK’larla esnafımızın yararına olacak tüm projelere hazırız” ifadelerini kullandı.

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