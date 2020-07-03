Vaka artışı sürüyor! 'Böyle giderse sokağa çıkma yasağı dahil eski tedbirler geri gelir

Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi sonrası koronavirüs vaka sayısı artışı tüm uyarılara rağmen önlenemiyor. Sonbaharda okulların açılmasını bile riske sokan bu artış nedeniyle Bilim Kurulu üyeleri ve konunun uzmanları halkı bir kez daha uyardı: "Böyle giderse eski tedbirler geri gelir..."

Abone ol

Koronavirüs salgınında yeni normalleşme döneminde koronavirüs yeni vaka sayıları 1200'ün altına indirilemiyor. Vakaların artmasının nedeni ise sosyal mesafe kuralının kulak arkası edilmesi olduğu görülüyor. En çok da asker uğurlaması, taziye ziyaretleri gibi toplu eylemler... Özellikle son dönemde korona önlemlerinin hiçe sayıldığı asker uğurlama törenleri sık sık gündeme geliyor. Hürriyet'e aker uğurlama törenlerinde yaşanan görüntüleri değerlendiren uzmanlar ise bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu.

‘Eski tedbirlere döneriz’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: “Görüntülerde yeni normalin alışmamız gereken 3-4 kuralı da ihlal edilmiş. Hem kalabalık oluşturulmuş hem maske takılmamış, sosyal mesafeye uyulmamış ve ellerde temas halinde. Yeni normale alışamadığımızı gösteren görüntüler. Orada bir tane vaka olsa ortamdaki yüze yakın kişi de enfekte olur. Böyle şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Yeni normale alışamazsak çok daha yüksek sayılar görürüz. Eskiye döner, eski tedbirleri almak zorunda kalırız. Mesela düğün salonları açılıyor. Düğünlerde de bu tip görüntüler olursa yayılım hızı artar. Eğer tedbirlere uymazsak hem normalleşmemiz gecikir hem de pandemi ile mücadelemiz sonuca varmaz ve pandemi süreci uzar.”

'Duyarsızlık ve bencillik'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Ortadaki görüntüler her şeyi anlatmaya yetiyor. Bunlar ayıp, duyarsızlık ve bencillikten başka bir şey değil. Oradakiler sadece kendilerinin değil, başka insanların da hayatını tehlikeye atıyor. Toplum olarak birbirimizin hakkına riayet etmeliyiz. Dolayısıyla başkasının hakkında riayet edilmediği ortada.”

Taziye evinden 200 vaka, nişandan 100 vaka çıktı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Bu sayıları azaltmak istiyorsak bir şekilde kalabalıklaşmanın ve sosyal mesafenin bozulmasının önüne geçmeliyiz. Bunun için kalabalık toplanmalara sayı sınırı konulmalı. Bir asker uğurlama törenine sınır koymamız gerekir. Çünkü büyük sayılar büyük toplanmalardan çıkıyor. Diyarbakır’da bir taziye evinden 200 vaka, Kars’ta bir nişan yemeğinden 100 vaka, bir asker uğurlama töreninden 58 vaka çıktı.

Asker uğurlamada bir başka tehlike

Askere uğurlanma törenlerinin bir diğer tehlikesi de yüksek sesle konuşma. Oradaki insanların müzik sesinden birbirlerine duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Düğün salonları, tiyatrolar ve sinemalar da açıldı. Ancak riskleri farklı. Sinema ve tiyatroda insanlar konuşmadan ve bağırmadan oturuyor. Düğün ve nişan salonlarında ise insanlar birbirleriyle konuşuyor, bağırıyor ve şarkı söylüyorlar dolayısıyla risk çok daha yüksek.”