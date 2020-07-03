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Adana'da Özel Harekat destekli suç örgütü operasyonu

Anadolu Ajansı

ADANA'da 30 ayrı suça karıştığı belirtilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Çete lideri olduğu belirtilen Gökhan Ş. de gözaltına alınanlar arasında oldu.

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Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı tarım arazilerine zorla el koyduğu ve 30 ayrı suça karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında çete lideri Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çete lideri ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda şüphelilerin evlerine, kapıları koçbaşıyla kırarak giren ekipler, aralarında Gökhan Ş'ninde olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler, 1 kaleşnikof ve 7 tabanca ele geçirdi. 

Baskınlar sırasında bazı polisler evlerin damlarında ve çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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