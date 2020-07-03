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Sinop'ta iki arkadaşın zıpkınla balık avı acı sonlandı

İhlas Haber Ajansı

SİNOP'ta iki arkadaşın zıpkınla balık avlama hayali ölümle bitti. Aydın Çetin (53) sudan bir daha çıkamayınca ihbarla başlatılan arama çalışmalarında talihsiz adamın cansız bedenine kayalıklarda ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Emin Bostan ile 53 yaşındaki Aydın Çetin balık avlamak için Yalı köyü sahilinde denize açıldı.

Kendisi döndü ama arkadaşı...

Akşam saatlerine kadar çeşitli bölgelerde avlanan dalgıçlardan Emin Bostan denizden sahile çıktığında arkadaşını sahilde göremeyince telaşlandı. Sonrasında denizde aramaya başladı, bütün aramalara rağmen arkadaşına ulaşamayınca arkadaşını kontrol etmek için birlikte sahile geldikleri arabaya geldi. Arkadaşının eşyalarının araçta olduğunu görünce denizden çıkmadığına kanaat getirdi. Jandarmayı arayarak olayı haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu AFAD ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sonrasında olay yerine gelen sahil güvenlik ve polis dalgıçları aramalara başladı. Bütün çabalara rağmen kayıp dalgıca ulaşamadılar.

Cansız bedeni kayalıklara sıkışmıştı

Olay yerine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Vali yardımcısı Abdullah Şahin de geldi. Çalışmaları Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu bizzat yönetti. Öğle saatlerinde olayın gerçekleşmesinin ardından kısa bir süre sonra başlayan arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Gece 02.30 saatlerinde balıkçı arkadaşları tarafından Aydın Çetin'in cansız bedeni kayalara sıkışmış olarak bulundu.

Sahile çıkarılan ceset, Sinop Atatürk Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.

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