Avrupa'nın devleri Cengiz Ünder'in peşinde

Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, birçok kulübün ilgilendiğini söyledi.

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Gösterdiği gelişimle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren Cengiz Ünder için transfer dedikoduları her geçen gün artıyor. Son olarak, Napoli'nin milli futbolcu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

''Cengiz için girişimleri var''

NTV'ye açıklamalarda bulunan milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, Avrupa'nın dev kulüplerinin Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimlerinin olduğunu söyledi. Türkcan "Cengiz ile ilgilenen tek takım Napoli değil. Şu an kulüp ismi veremem fakat Avrupa'da dev olarak kabul edilen kulüplerin Cengiz için girişimleri var. Cengiz'in şu an tek hedefi, kalan 10 maçta daha fazla şans bulup Roma'ya katkı sağlamak" diye konuştu.

''Cengiz için en doğru tercihi yapacağız"

Mirsad Türkcan, sezon sonunda Cengiz'in kariyeri için doğru kararı vereceklerini söylerken "Cengiz kendi pozisyonunda Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri konumunda ve henüz 22 yaşında. Kulübüyle arasında hiçbir sorun yok. Ancak sezon sonu Roma Kulübü gelen teklifleri değerlendirmek isterse onlarla görüşerek Cengiz için en doğru tercihi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Roma'da 21 maça çıkan milli futbolcu 3 gol attı. İtalyan ekibinde 3. sezonunu geçiren Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor.