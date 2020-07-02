Fenerbahçe Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından yeni başantrenörünü belirledi. Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe Beko’da koç Zeljko Obradovic’in gitmesi tüm taşları yerinden oynatsa da yönetim, gelecek yeni antrenör ve yapılacak transferler adına çok önemli bir hamle yaptı.

Sarı lacivertliler, 6 yıllık süreçte Obradovic’in başarılı olmasında büyük rol oynayan İtalyan genel menajer Maurizio Gherardini’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak kulüpte tutmayı başarmıştı.

Vakit kaybetmeden yeni koç arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'un Barcelona ile anlaşması sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaştı ve aradığı ismi buldu.

beIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Igor Kokoskov kimdir?

2004-2005 yıllarında Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapan Kokoskov, 2017 yılında Slovenya ile Euro Basket şampiyonluğu yaşadı.

Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers ve Sacramento Kings'te de yardımcı antrenörlük yaptı.