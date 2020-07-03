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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca 5 ili açıkladı

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayısında bir türlü istenen düşüşü sağlayamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz 2020 verileri ile birlikte en çok vaka olan 5 ili açıkladı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 177 bine yaklaştı
Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1543 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1067, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 372 oldu.

En çok vaka olan 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda "Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" vurgusu yaptı. ''Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok" diyen Bakan Koca, en çok vaka olan 5 ili şöyle sıraladı:

-İstanbul,
-Ankara,
-Gaziantep,
-Konya,
-Bursa

İşte 2 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;

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