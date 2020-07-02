Abdulhalik Çimen görevden alındı denmişti işte gerçek

A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in görevinin sonlandırıldığı söylenmişti. Abdulhalik Çimen'in A Haber Genel Müdürlüğü görevinin devam ettiği ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliğini Metin Ergen'e devrettiği ortaya çıktı. Abdulhalik Çimen ATV kanalında üst düzey görevlerine ise devam ediyor.

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Turkuaz Medya'nın üst düzey yöneticilerinden Abdulhalik Çimen hakkında 25 Haziran'da medya sitelerine bir haber düştü. Medyaradar sitesinin iddiasına göre A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen'in görevi sonlandırılmıştı. İddiaya göre Çimen'in yerine ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni görevini Metin Ergen getirilmişti.

Söz konusu iddianın gerçeği ise şöyle;

İki kanalın birden yöneticiliğini üstlenen Abdulhalik Çimen, A Haber Genel Müdürlüğüne devam ediyor. ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini ise Metin Ergen'e devretti. Abdulhalik Çimen ATV kanalında üst düzey görevlerine ise devam ediyor.