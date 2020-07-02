BIST 116.908
DOLAR 6,85
EURO 7,71
ALTIN 391,35
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Bakan Koca'dan 'Dilek hemşire' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen'i, ölümünün 1'inci ayında Twitter'dan yaptığı paylaşım ile andı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''DİLEK AKÇABELEN: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için #minnettarız'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Esra Albayrak'a yapılan saldırı bakın nelere neden oldu?
Merkel'den Avrupa için tarihi itiraf
Mersin'de 16 yaşındaki çocuğun 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili kazı yapıldı
Fenerbahçe Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (2 Temmuz 2020)
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sosyal medya açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Kars Sarıkamış’ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü
Survivor Cemal Can sevgilisi var mı Cemal Can ne iş yapıyor?
Carrefoursa kurbanlık fiyatları 2020 Büyükbaş hisse fiyatı kaç para
Yorumlar