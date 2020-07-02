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Son dakika 2 yaşındaki Melek'ten acı haber! Van'da kaybolmuştu

VAN'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'in son dakika acı haberi geldi. Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan çocuğun cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek ile ilgili kara haber ailesine ulaştı. Talihsiz Melek'in evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulunduğu bildirildi.

Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde dün 2 yaşındaki kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi. 

Ekipler seferber oldu

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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