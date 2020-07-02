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Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı! Tıkla öğren

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkla

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TÜRK ordusunun subay ihtiyacını karşılayan Milli Savunma Üniversitesi'nin aday belirleme sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebileceğini duyurdu. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi. 

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