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Meteoroloji 5 ili sıcak hava konusunda uyardı yarın başlıyor

Anadolu Ajansı

Meteoroloji; Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenen sıcak havada dışarıda bulunanlar, sıcak çarpması gibi durumlarla karşılaşabilir, aman dikkat.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecek bir haftalık süreçte bölgenin, Basra Alçak Basınç Merkezi sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edildi.

Yarından itibaren başlıyor

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığa dikkat

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta artan nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşların meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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