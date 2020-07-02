Gaziantep'te koronavirüs taramasında yılan paniği

İslahiye ilçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulunun bahçesine kurulan çadırda, askere alınacak olan er ve erbaşlardan korona virüs testi için numune alan ekipler, bir anda kendilerine doğru gelen yılanı görünce kısa süreli panik yaşadı. Yılan, sağlık çalışanlarının müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanın zehirli olup olmadığı ise öğrenilemedi.