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Orkun Kökçü, Feyenoord ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

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Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında Hollanda kulübünde başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligdeki 33 maçta 5 gol 8 asist ile oynadı.

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