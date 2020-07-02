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Yunanistan’dan Ayasofya açıklaması: Duygusal uçurum oluşturur

YUNANİSTAN Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Ayasofya bir dünya tarihi mirası. Türkiye'yi Hıristiyan alemi ile Türkiye arasında dev bir duygusal uçurum oluşturmaktan kaçınma konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son günlerde gündemin üst sıralarında yer alan “Ayasofya müze olarak mı kalsın, ibadete mi açılsın” tartışmasına son noktayı koyacak Danıştay’daki davadan çıkacak karar beklenirken Yunanistan’dan flaş bir açıklama geldi.

"Ayasofya bir dünya miras anıtı…"

Basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, “Ayasofya bir dünya miras anıtı… ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye’yi, dünyadaki Hıristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyor” açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çarşamba günü Türkiye’nin Ayasofya’yı bir müze olarak bırakması gerektiği konusunda açıklama yapmıştı.

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