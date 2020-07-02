15 Temmuz mesajları kısa resimli 15 Temmuz demokrasi bayramı sözleri

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ne zaman ve resmi tatil mi araştırmaları başladı. Bu sene 15 Temmuz resmi tatili çarşamba gününe denk geliyor. 2017 yılından beri resmi tatil olan 15 Temmuz'da yurt genelinde hanin darbe girişimi sonucu şehit olan vatandaşlarımız anılacak.İşte bu güne özel 15 temmuz mesajları, anma sözleri

Abone ol

15 Temmuz ne zaman ve 15 Temmuz ne bayramı soruları vatandaşların gündeminde. Hain FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gün olan 15 Temmuz bu sene yani 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da bankalar, devlet daireleri ve tüm kurumlar kapalı olacak.

15 Temmuz resmi tatil mi: 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edildi.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 Temmuz hangi güne denk geliyor 2020:

15 Temmuz 2020 çarşamba gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ NE BAYRAMI?

2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.



Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.

15 Temmuz sözleri:

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.



Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Darbelerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Vatan, aşktı bizde ve aşka yürüdüğümüz gündü bu gün...



Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Darbe Girişimine izin vermiyen Türkiye Milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri Unutulmasın.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 248 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez