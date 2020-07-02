2. el araç ve konut fiyatlarındaki fahiş artışa karşı gereken adım atılacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla birlikte Ticaret Bakanlığı, otomobil ve konut piyasasında fırsatçıların yapmış olduğu fiyat artışları üzerine harekete geçiyor.

Abone ol

Düşük faizli kredi kampanyaları sonrası otomobil ve konut piyasasında hareketlenmeler başlamıştı. Faizlerin düşmesi nedeniyle artan talep fiyatlara yansımışken fırsatçıların da yapmış olduğu fiyat artışları eklenince konut ve araç fiyatları artıkça arttı.

Yaşanan durum sonrası vatandaşlar, yetkililerin olaya el atmasını isterken, beklenen açıklama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi.

Fiyat farklılıkları tespit edilecek

Fiyat farklıları hakkında çalışma yapacaklarını belirten Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kredi faiz oranları düşünce...

Kamu bankalarının başlattığı kampanya kapsamında sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vadeli aylık %0,64 faiz oranı ile kredi imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için ise faiz oranı 0,74. Sıfır araçlar için sunulan kredilerde aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı kredi sunuluyor. İkinci el araçlarda bu oran 0,82'ye çıkıyor.

Fırsatçılara gün doğdu

Kamu bankaları tarafından açıklanan kredi kampanyası sonrası fırsatçılar da harekete geçmişti. Konut fiyatlarında yüzde 30'a varan artış yapılırken, vatandaşlar duruma isyan etmişti. Benzer fiyat artışları 2. el araç piyasasında da yaşandı. Her hafta daha da yükselen fiyatlar sonrası birçok kişi sıfır araçlara yöneldi.