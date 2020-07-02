Devlet Bahçeli'nin ardından MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesaplarını askıya almasının ardından Kırıkkale'de pek çok MHP'li isim sosyal medya hesaplarını askıya aldı.

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Berat Albayrak ve eşine çirkin paylayım sonrası sosyal medya düzenlemesine destek veren MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter protestosu damga vurdu.

Bahçeli'nin "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılana kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum" açıklamasının ardından Kırıkkale teşkilatları da bu doğrultuda hareket etmeye başladı.

MHP'li çok sayıda başkan askıya aldı

MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, Milletvekilli Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, ilçe başkanları ve yöneticileri ile Ülkü Ocakları başkanı ve yöneticileri de tüm sosyal medya hesaplarını söz konusu düzenleme yapılana kadar askıya alacaklarını duyurdu.