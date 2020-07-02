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Carrefoursa kurbanlık fiyatları 2020 Büyükbaş hisse fiyatı kaç para

Kurban bayramı için artık geri sayım başladı. Dini bayramlardan biri olan Kurban bayramı ayın 31'inde başlıyor. Vatandaşları ise kurbanlık alma telaşı sardı. Carrefour 2020 kurbanlık fiyatları da netleşti. Peki Carrefour büyükbaş kurbanlık hisse paketi ve kurbanlık koç fiyatı kaç para oldu?

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemini kurbanlık alma telaşı sardı. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş, dana koyun kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. Peki Carrefour'da 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu?

Carrefoursa yüzde yüz yerli besi olan kurbanlıkların satışına başladı. 2020 yılında Carrefour'da büyükbaş kurbanlık hisse paketi 1/7 1.690 lira oldu. En az 18 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 1.540 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek. 

2019 kurban fiyatları ne kadardı?
Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl kurban kesim bedeli yurt içinde 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlemişti. Kızılay'da da geçen yıl yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 725 TL olarak açıklanmıştı. 2019 yılı ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 74 kuruş olmuştu.

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