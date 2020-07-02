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Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi. İki bakan görüşme ortak basın açıklaması yaptı. 

Bakan Çavuşoğlu açıklamasından şu ifadelere yer verdi; ''Almanya'nın AB dönem başkanlığını tebrik ediyorum. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs konularında Almanya daha dönem başkanlığını üstlenmeden girişimlerde bulundu. Biz de buna olumlu yaklaştık. Var olan sorunları da diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. Biz kimsenin hakkını ihlal etmiyoruz, kimse Türkiye'yi görmezden gelsin istemiyoruz. 

''Berlin'de Hafter'in gerçek yüzünü gördük''
Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm, tek çözümdür. Berlin'de Hafter'in gerçek yüzünü gördük. Libya'da iki taraf diyoruz. Bana göre Hafter bugün şansını kaybetti. Sahada da kaybetti. Libya'da tarafların masaya oturması konusunda katkımızı devam ettireceğiz. Libya için Fransa dahil diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Almanya bizim en büyük ticaret ortağımız. 

''Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli''
Biz güvenli bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Almanya'nın objektif kriterler koyması gerekiyor. Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. AB listesi de objektif kriterlerle belirlenmeli. Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir."

Alman Bakan'ın açıklamalarından satır başları; 

Suriye'de Türkiye'nin rolü çok büyük. Corona virüste bölgesel rakamların önemli olacağını düşünüyoruz. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturduk ve bu doğrultuda hareket etmek istiyoruz. 

Robert Koch Enstitüsü'nün risk kategorileri göz önüne alınmaktadır. Burada bir açılım olmasını istiyoruz. Genel olarak Türkiye'ye seyahat açısından, akrabalarını ziyaret etmek isteyen insanlar için seyahat uyarısı geçerli değildir. 

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