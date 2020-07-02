Madımak Oteli olayı nedir Saivas'ta Madımak Oteli'ni kim yaktı?

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce oldu ve Sivas Katliamı Madımak Oteli'nde nasıl yaşandı soruları bugün binlerce kişi tarafından merak edildi. Bugün 2 Temmuz Sivas Katliamının 27. yıl dönümü. 1993 yılında 37 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için geldiği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Yürekleri yakan ve tarihte kara leke olarak kalan Sivas Katliamı olayı...

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2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce yaşandı ve kaç kişi yanarak öldü araştırmaları bugün arttı. 2 Temmuz yani bugün Türkiye'nin yüreğini yakan çok vahim bir olay yaşandı. 27 yıl önce 1993 yılında Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a gelen 37 kişi Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak öldürüldü. Peki ama Sivas Katliamı neden yaşandı, kimler hayatını kaybetti? İşte tarihte kara bir leke olan Sivas Katliamının detayları...

Madımak olayı nedir: Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak bu kente geldi. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi.

Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezi’nden yeniden Hükümet Meydanı’na geldi. Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti.

Madımak Oteli'nin yakılması: Madımak Olayı ‘nda grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci , Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar, polis arabalarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi`ne götürüldü.Madımak Olayı sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen ”2 günlük sokağa çıkma yasağı” ile birlikte, güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi.