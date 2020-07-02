Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Haziran ayı ihracatında müthiş bir artış var

Haziran ayı ihracat rakamları belli oldu. İhracatta bir önceki aya göre müthiş bir artış gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracatın mayısa göre yüzde 35 yükseldiğini açıkladı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi" dedi.

Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi" dedi.