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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı hangi kanal verecek?

Anadolu Ajansı

Tüm dünyanın merakla beklediği Formula 1 Dünya Şampiyonası, TV+'tan canlı takip edilebilecek.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz'da başlayacak 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinin tüm detayları canlı yayınlarla TV+'tan naklen yayınlanacak. 

Formula 1'de yarış, cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarışına en önden başlayacak pilotu belirleyecek mücadele, saat 00.00'da TV+'ta yer alan S Sport'tan canlı yayınlanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix'i de saat 16.00'da izlenebilecek. 

Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool, kupayı TV+ ekranlarında kutlayacak. Kırmızıların evinde şampiyon olarak çıkacağı Aston Villa karşılaşması, pazar günü saat 18.30'da başlayacak ve S Sport'ta olacak. 

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